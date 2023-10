Ataques russos provocam duas mortes no sul da Ucrânia

Vários ataques russos deixaram pelo menos dois mortos e dois feridos nas últimas 24 horas no sul da Ucrânia, incluindo ações em Kryvyi Rih, cidade natal do presidente Volodimir Zelensky, anunciaram neste sábado as autoridades ucranianas.

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida no bombardeio contra uma área residencial na sexta-feira à noite em Kryvyi Rih, na região de Dnipropetrovsk, segundo a polícia nacional.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A pessoa ferida, uma mulher de 57 anos, foi atingida por estilhaços e está hospitalizada em estado grave, informou o gabinete presidencial.