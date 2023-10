Ajuda humanitária começa a entrar na Faixa de Gaza

A ajuda humanitária começou a entrar neste sábado (21) na Faixa de Gaza, onde centenas de milhares de pessoas precisam desesperadamente de assistência, um dia após a libertação de duas americanas que haviam sido sequestradas pelo movimento palestino Hamas durante o violento ataque contra Israel em 7 de outubro. Correspondentes da AFP observaram que os primeiros 20 caminhões passaram pelo posto de Rafah, na fronteira entre Egito e Faixa de Gaza, e entraram no enclave palestino, cercado por Israel no âmbito da guerra contra o Hamas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Este primeiro comboio não deve ser o último", declarou o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths.

Um total de 175 caminhões com ajuda humanitária aguardam há vários dias do lado egípcio a autorização para entrar na Faixa de Gaza, governada pelo movimento islamista palestino Hamas. No 15º dia do conflito, os caminhões representam a "diferença entre a vida e a morte" para os 2,4 milhões de habitantes da Faixa, privados de água, energia elétrica e combustíveis, afirmou na sexta-feira em Rafah o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres. Mais de 1.400 pessoas, a maioria civis, morreram - baleados, queimados vivos ou mutilados - no ataque sem precedentes do Hamas contra Israel executado em 7 de outubro, segundo as autoridades israelenses. Ao menos 4.137 pessoas morreram na Faixa de Gaza nos bombardeios israelenses executados diariamente em represália, segundo o Ministério da Saúde do Hamas. Israel afirma que matou pelo menos 1.500 combatentes do grupo islamista na contraofensiva iniciada para recuperar o controle das zonas atacadas no sul do país. Ao menos 17 funcionários da Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA) estão entre as vítimas fatais em Gaza, lamentou neste sábado o comissário-geral do organismo, Philippe Lazzarini.

"Até o momento confirmamos as mortes de 17 colegas nesta guerra brutal. Infelizmente, o número real provavelmente será maior", escreveu o Lazzarini em um comunicado. "Alguns morreram em suas casas quando dormiam com a família", acrescentou. Na sexta-feira, o Hamas libertou as duas primeiras reféns, a americana Judith Raanan e sua filha Natalie, após a mediação do Catar. Pelo menos 200 pessoas continuam sequestradas pelo movimento palestino.

Os esforços diplomáticos para evitar uma escalada regional são cada vez mais intensos. O Egito, potência no Oriente Médio e primeiro país árabe a normalizar as relações com Israel, recebe neste sábado no Cairo uma "cúpula da paz". "Devemos atuar agora para acabar com este pesadelo", afirmou no início do encontro o secretário-geral da ONU, António Guterres, antes de apresentar um apelo para um "cessar-fogo humanitário". "Os habitantes da Faixa de Gaza precisam de muito mais, uma entrega massiva de ajuda é necessária", acrescentou Guterres.