Yellen pede verba do Congresso dos EUA para apoio a Ucrânia e Israel, citando riscos

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, divulgou comunicado nesta sexta-feira, 20, no qual reforça o pedido do governo do presidente Joe Biden para que o Congresso americano aprove orçamento suplementar para apoio a Israel e à Ucrânia. Ela ressalta a importância de que os EUA "continuem a combater a instabilidade global com liderança forte e compromisso inabalável" e menciona riscos.

Diante da "invasão imoral da Rússia na Ucrânia" e dos "ataques terroristas terríveis do Hamas em Israel, a liderança americana é "insubstituível". O financiamento extra mantém a liderança do país e avança em seus principais interesses, entre eles a segurança nacional, assegura.

Yellen nota que, mesmo com a destruição russa, a Ucrânia tem feito progressos em reformas econômicas, com o auxílio dos EUA e outros aliados. Antes de um inverno local que pode ser longo, a Ucrânia precisa de ajuda para reconstruir locais importantes e estabilizar sua economia, acrescenta.