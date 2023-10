Wall Street cai influenciada por riscos geopolíticos

A bolsa de valores de Nova York fechou nesta sexta-feira (20) com números negativos, arrastada pelos altos rendimentos dos títulos do Tesouro americano e pelos riscos geopolíticos em torno do conflito entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas.

O índice Dow Jones caiu 0,86%, para 33.127,28 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 1,53% (12.983,81) e o índice composto S&P 500, 1,26% (4.224,16).

O rendimento dos títulos do Tesouro com vencimento em 10 anos chegou a superar os 5% nas negociações pós-fechamento na noite de quinta-feira, um máximo desde julho de 2007. Nesta sexta, por volta das 17h30 de Brasília, se estabilizava em 4,91%.