Republicanos fracassam novamente em eleger presidente da Câmara dos EUA

Os republicanos descartaram Jim Jordan, aliado do ex-presidente Donald Trump, como candidato para presidir a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos em uma votação secreta, depois de sua terceira derrota nesta sexta-feira (20) para conseguir o cargo.

Na saída do Capitólio, os congressistas declararam que, no fim de semana, está previsto um "fórum de candidatos" para escolher um novo candidato na segunda. No domingo, serão anunciados seus nomes.

"Precisamos nos unir e decidir quem será nosso presidente" da Câmara dos Representantes, declarou Jordan a jornalistas, e confirmou que não voltaria a concorrer ao cargo.