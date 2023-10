Presidente eleito da Guatemala insiste em renúncia de procuradora-geral

O presidente eleito da Guatemala, o social-democrata Bernardo Arévalo, insistiu, nesta sexta-feira (20), na renúncia da procuradora-geral Consuelo Porras, durante ato comemorativo da Revolução de 1944, liderada por seu pai.

"Temos pedido e continuaremos pedindo que a procuradora renuncie", disse Arévalo, cujo partido, Semilla (Semente), tem sido alvo de uma cruzada da Procuradoria, depois da vitória com folga de Arévalo no segundo turno das eleições presidenciais, em 20 de agosto, gerando incertezas no país.

Há quase três semanas, tem havido bloqueios rodoviários exigindo a saída de Porras, do promotor Rafael Curruchiche e do juiz Fredy Orellana, depois que estes ordenaram operações de buscas na sede do tribunal eleitoral, alegando supostas irregularidades nas eleições disputadas em dois turnos, realizados em junho e agosto.