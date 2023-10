A ONU afirmou nesta sexta-feira (20) que os caminhões com ajuda humanitária entrarão, como prazo mais rápido, no sábado na Faixa de Gaza, onde a população palestina aguarda desesperada a chegada de produtos básicos sob os intensos bombardeios de represália de Israel, após o ataque de 7 de outubro do movimento islamista Hamas.

Fadwa al Najjar caminhou 30 quilômetros com sua família após a ordem do Exército israelense de retirada do norte da Faixa de Gaza, antes de chegar às barracas de campanha instaladas pela ONU para acolher os deslocados no sul do território sitiado por Israel no âmbito de sua guerra com o Hamas.

(Gaza conflito Hamas Palestinos refugiados ONU Israel, 767 palavras, já transmitida)

NIR OZ, Israel:

'Eles vieram para assassinar', afirma sobrevivente de kibutz atacado pelo Hamas

Ataques aéreos, disparos de morteiros e bombardeios são ouvidos no kibutz Nir Oz, onde Ron Bahat avalia os danos em sua comunidade agrícola devastada, perto da fronteira com Gaza.

(Israel palestinos conflito kibutz, 579 palavras, já transmitida)

KIRYAT SHMONA, Israel:

Norte de Israel se prepara diante da ameaça do Hezbollah

Há dias, o norte de Israel está cheio de soldados por todas as partes. Seja nos terraços dos bares, nas farmácias - para comprar curativos - ou nos pontos de ônibus, eles se preparam para uma eventual segunda frente contra o grupo libanês Hezbollah.

(palestinos conflito Israel Líbano defesa, 719 palavras, já transmitida)

RAFAH:

Em Gaza, palestinos com dupla nacionalidade aguardam fuga para o Egito

Dezenas de palestinos com dupla nacionalidade aguardavam, nesta sexta-feira (20), a abertura do ponto de passagem de Rafah, a única saída da Faixa de Gaza que não é controlada por Israel e que liga o enclave ao Egito.

(Israel conflito palestinos, 620 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SÃO DESIDÉRIO:

Corrida para salvar Amazônia relega Cerrado, 'berço das águas', a segundo plano

Quando Carminha Maria Missio e sua família se mudaram para o Cerrado, há mais de quarenta anos, para cultivar soja em uma terra considerada "estéril", muitos acharam que tinham enlouquecido.

(Brasil clima meio-ambiente Cerrado agricultura, 1167 palavras, já transmitida)

RIO DE JANEIRO:

Um guia sobre o Cerrado, a caixa d'água do Brasil

O bioma Cerrado, no coração do Brasil, é um dos mais importantes do mundo: considerada a caixa d'água do país por abrigar nascentes de importantes bacias hidrográficas, esta vasta savana tropical é fundamental para a saúde do planeta, mas está desaparecendo rapidamente.

(clima meio-ambiente Brasil Cerrado agricultura, 407 palavras, já transmitida)

BUENOS AIRES:

Argentina vota para presidente em cenário de incerteza pela crise econômica

Os argentinos comparecem às urnas no domingo (22) para escolher o presidente entre o candidato de extrema direita Javier Milei, um antissistema que tem como discurso acabar com a "casta política"; o atual ministro da Economia, o peronista Sergio Massa; e a conservadora Patricia Bullrich, em um clima de angústia pela grave crise econômica.

(Argentina eleições governo inflação divisas dívida, 680 palavras, já transmitida)

BUENOS AIRES:

Cinco pontos sobre a Argentina

A Argentina, a terceira maior economia da América Latina, elegerá um novo presidente no domingo (22), em meio a uma crise econômica, com 40% da sua população na pobreza, uma inflação anual de três dígitos e incerteza política.

(Argentina eleições política, 757 palavras, já transmitida)

BUENOS AIRES:

Argentina entre um 'antissistema' e o 'status quo': conheça seus candidatos

Argentina elege, neste domingo (22), seu novo presidente entre Javier Milei, um libertário antissistema que bagunçou o tabuleiro político e cultural; o atual ministro da Economia, Sergio Massa, responsabilizado, por muitos, pela inflação galopante; e Patricia Bullrich, uma ex-ministra da Segurança, de direita, que promete linha-dura.

(Argentina eleições, 797 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Biden pede US$ 105 bilhões destinados à Ucrânia, Israel e crise na fronteira com o México

O presidente americano Joe Biden pediu ao Congresso dos Estados Unidos um aumento orçamental de mais de US$ 105 bilhões (R$ 530,6 bilhões) para ajudar Israel, a Ucrânia e enfrentar a crise migratória na fronteira com México, anunciou a Casa Branca.

(EUA conflito governo México crime Israel Ucrânia migração, 543 palavras, já transmitida)

CARACAS:

Oposição venezuelana celebra primárias com pressão dos EUA por inabilitações

Favorita, mas inabilitada: María Corina Machado aparece como uma vencedora quase certa das primárias da oposição venezuelana neste domingo, mas a sua eventual vitória não garante que poderá enfrentar Nicolás Maduro nas eleições presidenciais de 2024.

(Venezuela eleições política EUA, 600 palavras, a ser transmitida)

MÉXICO:

Presidentes latino-americanos se reúnem no México para frear migração ilegal

Presidentes e ministros das Relações Exteriores latino-americanos se reunirão no próximo domingo (22), no México, para selar um acordo que ajudará a frear a migração ilegal para os Estados Unidos.

(Equador Colômbia Cuba Venezuela diplomacia ElSalvador Guatemala México Honduras Haiti migração, 640 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Procuradores rejeitam 'imunidade absoluta' exigida por Trump

Procuradores federais rejeitaram na quinta-feira (19) a tentativa de Donald Trump de obter a rejeição das acusações de conspiração eleitoral com a alegação que ele teria "imunidade absoluta" para as ações que adotou enquanto estava na Casa Branca.

(EUA justiça política Trump, 400 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

KIEV:

Ucrânia afirma que impediu novo ataque russo a Avdiivka

A Ucrânia declarou, nesta sexta-feira (20), que interrompeu um novo ataque russo à cidade de Adviivka, no leste do país, e disse que infligiu "perdas catastróficas" às forças de Moscou.

(EUA conflito Rússia diplomacia Ucrânia, 435 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Dura derrota para os conservadores nas eleições parciais no Reino Unido

O partido conservador no governo do Reino Unido sofreu, nesta sexta-feira (20), uma dura derrota em duas eleições parciais contra os trabalhistas, que saem fortalecidos para as eleições legislativas do próximo ano.

(eleições política GB, 525 palavras, já transmitida)

EDIMBURGO:

Tempestade Babet deixa dois mortos na Escócia e segue para Escandinávia

A tempestade Babet causou inundações significativas na Escócia, que deixaram dois mrotos, conforme anúncio da polícia nesta sexta-feira (20), e agora se dirige para a Escandinávia, onde diversos voos foram anulados, e muitas barcas, ancoradas no cais.

(Escócia meteorologia tempestade GB Irlanda, 443 palavras, já transmitida)

Também anunciada em Sociedade, Artes e Ciências

-- ÁSIA

BAIKONUR, Cazaquistão:

Russos abandonam pouco a pouco cidade cazaque junto ao famoso cosmódromo

Rodeada por imensas dunas de areia, a cidade de Baikonur, administrada pela Rússia e adjacente ao cosmódromo arrendado por Moscou ao Cazaquistão, perde pouco a pouco os seus habitantes russos, deixando para trás a sua idade de ouro.

(Rússia Cazaquistão espaço ciência, a ser transmitida)

=== ECONOMIA ===

TÓQUIO:

MSD e Daiichi Sankyo anunciam acordo bilionário para tratamentos contra o câncer

O grupo farmacêutico americano Merck Sharp & Dohme (MSD) pagará até 22 bilhões de dólares (R$ 111 bilhões) à japonesa Daiichi Sankyo como parte de uma aliança para desenvolver e comercializar três tratamentos experimentais contra o câncer fora do Japão, anunciaram as duas empresas.

(EUA Japão negócio saúde, 412 palavras, já transmitida)

NAÇÕES UNIDAS:

ONU diz que salário deveria refletir contribuição do trabalhador à sociedade

O salário dos trabalhadores deveria refletir sua contribuição à sociedade, segundo um relatório da ONU, que pede aumentos salariais para aqueles que desempenham funções em áreas essenciais e limitadas em setores industriais, como o comércio financeiro, os combustíveis fósseis ou a indústria do tabaco.

(EUA emprego pobreza meio-ambiente sociedade ONU trabalho economia, a ser transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

PARIS:

Rolling Stones lançam álbum com canções originais após 18 anos

A banda britânica Rolling Stones lançou nesta sexta-feira (20) o álbum "Hackney Diamonds", o seu 24º disco de estúdio e o primeiro com músicas originais após 18 anos, trazendo uma energia renovada e participações estreladas.

(gente GB, 490 palavras, 494 palavras, já transmitida)

EDIMBURGO:

Tempestade Babet deixa dois mortos na Escócia e segue para Escandinávia

A tempestade Babet causou inundações significativas na Escócia, que deixaram dois mrotos, conforme anúncio da polícia nesta sexta-feira (20), e agora se dirige para a Escandinávia, onde diversos voos foram anulados, e muitas barcas, ancoradas no cais.

(Escócia meteorologia tempestade GB Irlanda, 443 palavras, já transmitida)

Também anunciada em Outras Notícias - Europa

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

-- AUTOMOBILISMO:

- Acompanhamento do treino de classificação do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]