Palestinos aguardam entrada de ajuda em Gaza, bombardeada por Israel

Os palestinos de Gaza aguardam nesta sexta-feira (20) a entrada de ajuda humanitária após mais de 10 dias de cerco de Israel, que se prepara para uma ofensiva terrestre e prossegue com os bombardeios no território governado pelo movimento islamista Hamas.

Mais de 1.400 pessoas morreram no território israelense, a maioria civis baleados, queimados vivos ou mutilados no ataque do Hamas, segundo as autoridades israelenses. Além disso, 203 pessoas foram sequestradas.

As tropas israelenses mataram 1.500 combatentes do movimento palestino na contraofensiva para recuperar o controle das áreas atacadas.

Do lado palestino, 3.785 pessoas morreram na Faixa de Gaza, incluindo 1.524 crianças, nos bombardeios de represália de Israel, informou o Ministério da Saúde do Hamas.

Bairros inteiros foram destruídos e estão sem água, energia elétrica e alimentos. Mais de um milhão de pessoas foram deslocadas desde o cerco imposto por Israel em 9 de outubro na Faixa de Gaza, já bloqueada por terra, mar e ar desde 2007, quando o Hamas tomou o poder.

"Precisamos de acesso sem restrições e entregar nossa ajuda vital de forma segura. O tempo é curto", afirmou o Unicef na rede social X.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu na quinta-feira um "acesso humanitário rápido e sem obstáculos", assim como um "cessar-fogo humanitário imediato".