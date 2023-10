Manifestações em apoio a Gaza se espalham por países árabes e muçulmanos

Além disso, segundo o Exército israelense, 1.500 combatentes do Hamas morreram na contraofensiva com a qual Israel recuperou o controle das áreas atacadas.

Mais de 1.400 pessoas morreram em território israelense nos ataques do movimento islamista palestino desde 7 de outubro, a maioria nesse mesmo dia, segundo as autoridades israelenses.

Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se, nesta sexta-feira (20), em várias cidades como Cairo, Tunes e Bagdá, em apoio aos palestinos da Faixa de Gaza, bombardeada por Israel desde o ataque do Hamas de 7 de outubro.

No Egito, segundo veículos de imprensa locais, ocorreram marchas nas principais cidades do país.

Após a oração de sexta-feira, milhares de pessoas foram às ruas "em apoio a Gaza" em diversas cidades árabes e de maioria muçulmana, dois dias depois do "dia de ira" no qual também foram convocados muitos protestos.

Na Faixa de Gaza, submetida a um bloqueio israelense quase total, mais de 4.100 palestinos, civis em sua maioria, morreram nos incessantes bombardeios que Israel lançou em represália, segundo as autoridades locais.

Na capital iraquiana, Bagdá, milhares de pessoas manifestaram-se, incluindo muitos simpatizantes do Hashed al Shaabi, uma coalizão de facções armadas pró-Irã, arqui-inimigo de Israel e apoiador do Hamas.

No oeste do país, centenas de simpatizantes do Hashed al Shaabi iniciaram um protesto em "apoio a Gaza".

Também houve protestos na Jordânia, país vizinho a Israel, com o qual assinou um tratado de paz. Na capital, Amã, mais de 5.000 pessoas manifestaram-se em frente à grande mesquita Husseini aos gritos de "Salvem Gaza" e "Abram as fronteiras para apoiar o povo palestino!".

No Irã, centenas de pessoas protestaram à noite em Teerã, gritando: "Morte aos Estados Unidos!" e "Morte a Israel".