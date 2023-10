Juventus visita líder Milan em meio a escândalo de apostas na Itália

Até agora, a 'Velha Senhora' é a primeira equipe afetada pelo caso, com a suspensão por sete meses do meio-campista Nicolò Fagioli, que terá que seguir um programa de educação na luta contra o vício em jogo.

O Campeonato Italiano, sacudido durante a paralisação para as datas Fifa pelo escândalo de apostas ilegais, retora neste fim de semana com o duelo entre o líder Milan e a Juventus como principal atração da 9ª rodada.

A Juve terá que virar a página para ir a San Siro no domingo enfrentar o Milan, líder com 21 pontos, quatro à frente do time de Turim.

O Napoli (5º), atual campeão, abre a rodada no sábado visitando o Hellas Verona (16º) sem o atacante Victor Osimhen, que se lesionou em jogo pela seleção da Nigéria.

Depois será a vez da Inter de Milão (2º), que pode assumir a liderança provisória se derrotar o Torino (14º).

A Lazio (13ª), vice-campeã na temporada passada, visita o Sassuolo (12º) no sábado, enquanto a Roma (10ª) recebe o Monza (7º) no primeiro jogo do domingo.

A 9ª rodada da Serie A termina na segunda-feira com a Fiorentina (4ª) recebendo o Empoli (18º), horas depois do duelo entre Udinese (17ª) e Lecce (9º).