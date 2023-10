Juiz ameaça Trump com sanções e até prisão por insultos

O magistrado que preside o julgamento civil contra Donald Trump em Nova York por fraude financeira na gestão de seu império imobiliário ameaçou, nesta sexta-feira (20), o ex-presidente dos Estados Unidos com "duras sanções", incluindo prisão, por publicar em seu site de campanha política um comentário ofensivo contra um funcionário da Justiça.

Durante a audiência, na qual Trump não esteve presente, o juiz Arthur Engoron lembrou que, desde o segundo dia do julgamento, em 3 de outubro, proibiu todas as partes de atacarem sua equipe, depois de uma publicação considerada "degradante" contra seu secretário no perfil do magnata republicano em sua rede Truth Social.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A publicação foi, então, apagada, mas, "apesar desta ordem clara, ontem à noite soube que a mensagem não foi apagada do site DonaldJTrump.com e permaneceu nessa página durante os últimos 17 dias", antes de ser "retirada tarde da noite passada [quinta-feira], e apenas em resposta a um e-mail deste tribunal", acrescentou o juiz, segundo declarações divulgadas por meios locais e confirmadas à AFP por um porta-voz do tribunal.