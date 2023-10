Israel bombardeia Gaza e evacua cidade próxima ao Líbano, antes de possível ofensiva por terra

Palestinos relataram pesados ataques aéreos na cidade de Khan Younis, no sul do território. Militares israelenses, por sua vez, disseram ter atingido mais de 100 alvos em Gaza ligados ao grupo extremista palestino Hamas, incluindo um túnel e depósitos de armas.

Israel bombardeou Gaza na manhã desta sexta-feira, 20, atingindo áreas do sul onde palestinos foram instruídos a buscar segurança, e começou a evacuar uma grande cidade israelense ao norte, perto da fronteira com o Líbano, em mais uma indicação de que poderá lançar uma ofensiva por terra em Gaza.

Mais de um milhão de pessoas foram deslocadas em Gaza, muitas das quais seguindo a determinação de Israel de que a parte norte do enclave fosse evacuada.

Já Israel evacuou suas próprias comunidades perto de Gaza e do Líbano, alojando residentes em hotéis em outras partes do país. O Ministério da Defesa anunciou planos de evacuação nesta sexta em Kiryat Shmona, cidade com mais de 20.000 habitantes próxima à fronteira com o Líbano. Fonte: Associated Press.