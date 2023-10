Hamas liberta duas reféns dos norte-americanas retidas em Gaza, que espera ajuda

Judith Tai Raanan e sua filha Natalie Shoshana Raanan foram libertadas pelo Hamas nesta sexta Crédito: REPRODUÇÃO/TIMES OF ISRAEL

As autoridades israelenses confirmaram, nesta sexta-feira (20), que o Hamas libertou duas reféns americanas das mais de 200 pessoas capturadas pelo movimento islamista palestino durante sua incursão violenta de 7 de outubro em Israel, que bombardeia a Faixa de Gaza desde então. A libertação das reféns, identificadas pelo governo israelense como Judith Tai Raanan e sua filha Natalie Shoshana Raanan, representa uma "luz de esperança" para as famílias das pessoas que continuam retidas em Gaza, afirmou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O território palestino, no qual vivem 2,4 milhões de habitantes em condições bastante difíceis, aguarda há alguns dias a chegada de ajuda humanitária, que, por ora, se acumula na passagem de Rafah, na fronteira com Egito.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou na quarta-feira um acordo com o país árabe para permitir um primeiro comboio de até 20 caminhões carregados com remédios, comida e água. O presidente acredita que os primeiros caminhões vão chegar "nas próximas 24 a 48 horas" ao território empobrecido de 362 km², que se encontra em uma situação "mais que catastrófica", segundo as Nações Unidas. Em visita ao Egito, o secretário-geral da ONU, António Guterres, enfatizou que o tempo urge. "Estes caminhões não são só caminhões, são salva-vidas, representam uma diferença de vida ou morte para tanta gente em Gaza", declarou. Ao menos 4.137 pessoas morreram na Faixa de Gaza nos bombardeios lançados diariamente por Israel em resposta ao ataque do Hamas de 7 de outubro, de acordo com o Ministério da Saúde palestino. A incursão do grupo islamista deixou mais de 1.400 mortos, a maioria civis, segundo o Exército israelense. Desde então, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas e mantém dezenas de milhares de soldados estacionados em frente à Faixa para uma possível invasão terrestre.



As americanas libertadas, capturadas no kibutz Nahal Oz, já estão em território israelense, indicou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, depois que o Hamas havia anunciado em comunicado que as tinha soltado "por motivos humanitários, após a mediação do Catar". Majed al Ansari, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país do Golfo, que abriga o escritório político do grupo islamista, assinalou que a libertação ocorreu "após vários dias de comunicação continua entre todas as partes envolvidas". "Esperamos que estes esforços levem à libertação de todos os reféns civis de todas as nacionalidades", acrescentou o porta-voz.

Trata-se da primeira libertação de reféns confirmada por ambas as partes. O Hamas assegurou que está trabalhando "com todos os mediadores envolvidos para aplicar a decisão do movimento de encerrar o caso dos [reféns] civis, se as condições de segurança apropriadas permitirem". Horas antes, o Exército israelense afirmou que a maioria dos reféns seguia viva e que mais de 20 eram menores. "Nossas compatriotas viveram uma experiência terrível nestes últimos 14 dias e estou muito contente que elas estarão com sua família em breve", reagiu Biden.