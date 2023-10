Gripe aviária mata 164 mamíferos marinhos no sul do país

O Ministério da Agricultura e Pecuária anunciou no começo do mês o primeiro foco da doença em mamíferos marinhos do país, na praia do Cassino, também no Rio Grande do Sul. O Brasil, no entanto, mantém o status de país "livre da influenza aviária, por não haver registro da doença na produção comercial", ressaltou o governo.

Países como Peru, Chile e Argentina também registraram mortes em sua fauna marinha devido ao vírus, que causa graves problemas musculares, neurológicos e respiratórios. Embora o contágio em seres humanos seja incomum, autoridades recomendam que as pessoas não se aproximem de animais mortos ou doentes, e que mantenham os animais de estimação afastados dos focos.

fp-mel/gm/lb