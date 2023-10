Giorgia Meloni anuncia separação

A chefe de Governo da Itália, Giorgia Meloni, anunciou nesta sexta-feira (20) que está se separando do companheiro, Andrea Giambruno, com quem tem uma filha de sete anos, após a divulgação de comentários do jornalista televisivo, nas quais parece admitir outro relacionamento.

"Minha relação com Andrea Giambruno, que durou quase 10 anos, acabou (...) Nossos caminhos se separaram há algum tempo e chegou a hora de percebermos isso", escreveu a primeira-ministra, de 46 anos, em uma mensagem nas redes sociais, junto com uma imagem da família.

"Agradeço pelos anos maravilhosos que passamos juntos, pelas dificuldades que enfrentamos e por ter-me dado a coisa mais importante na minha vida, nossa filha Ginevra", acrescentou.