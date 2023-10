Furacão Norma é rebaixado à categoria 2 ao se aproximar do noroeste do México

O furacão Norma foi rebaixado, nesta sexta-feira (20), para a categoria 2 da escala Saffir-Simpson (que vai até 5) ao se aproximar do sul da península da Baixa Califórnia, no noroeste do México, que se prepara para a chegada do fenômeno meteorológico.

Às 15h00 GMT (12h00 de Brasília), a tempestade, que na quinta-feira alcançou categoria 4, estava cerca de 395 km ao sul do turístico Cabo San Lucas, com ventos sustentados de 175 km/h e deslocamento de 8 km/h, segundo um relatório do Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC, na sigla em inglês).

As autoridades locais da Defesa Civil informaram que há cerca de 60 mil turistas nos balneários da região, a maioria deles estrangeiros, que começam a chegar no outono e no inverno.