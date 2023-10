Em Gaza, palestinos com dupla nacionalidade aguardam fuga para o Egito

Dezenas de palestinos com dupla nacionalidade aguardavam, nesta sexta-feira (20), a abertura do ponto de passagem de Rafah, a única saída da Faixa de Gaza que não é controlada por Israel e que liga o enclave ao Egito.

Ele faz parte de um grupo de várias dezenas de palestinos com dupla nacionalidade que, com passaporte em mãos, reuniram-se na cafeteria do terminal, várias vezes bombardeado por Israel.

Junto com ele, sua filha de sete anos, Ghazal, disse que quer ir para a Suécia, "porque todas as crianças morrem aqui".

Na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, obteve a permissão de Israel para que caminhões com ajuda humanitária entrassem no enclave, com a condição de que haja garantias de que esta ajuda não chegará aos combatentes do Hamas, alertaram os israelenses.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, esteve nesta sexta-feira na parte egípcia do terminal de Rafah e pediu que os caminhões possam entrar de forma mais rápida no território palestino, porque "representam a diferença entre a vida e a morte para muitas pessoas em Gaza".

Na manhã desta sexta, as portas pareciam se abrir quando uma fonte de segurança egípcia disse à AFP que os blocos de concreto, instalados pelas autoridades egípcias após os bombardeios israelenses na fronteira, haviam sido removidos.

Pouco depois, no entanto, a ONU informou que a ajuda humanitária não conseguiria entrar em Gaza antes de sábado, desferindo um golpe nas esperanças de Mussalam e de outras pessoas com dupla nacionalidade de conseguirem atravessar a fronteira na outra direção.