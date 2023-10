Dura derrota para os conservadores nas eleições parciais no Reino Unido

O partido conservador no governo do Reino Unido sofreu, nesta sexta-feira (20), uma dura derrota em duas eleições parciais contra os trabalhistas, que saem fortalecidos para as eleições legislativas do próximo ano.

As duas circunscrições eleitorais em jogo no centro de Inglaterra eram assentos "seguros" para os conservadores, garantiram os próprios trabalhistas, apesar do baixo desempenho dos "tories" nas pesquisas, antes das eleições previstas para 2024.

No momento de mais baixa popularidade desde a chegada do primeiro-ministro Rishi Sunak ao poder, a oposição conseguiu reverter as amplas vantagens alcançadas pelos conservadores em outras eleições no passado nessas seções eleitorais e levou as cadeiras.