Cruz Vermelha da Palestina recebe alerta de Israel para evacuar hospital em Gaza

O Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho da Palestina recebeu um alerta para "evacuar imediatamente" o hospital Al-Quds, na Faixa de Gaza, sob iminência de bombardeio por Israel. Em comunicado, o órgão informa que o hospital atende mais de 400 pacientes e cerca de 12 mil civis em busca de refúgio, além da equipe médica. "Pedimos à comunidade internacional que tome medidas imediatas e urgentes para evitar outro massacre semelhante ao que ocorreu no hospital Al-Ahli Baptist", pede o movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, em nota.