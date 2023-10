Comunicado do Business Wire :Perficient, Inc.

Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) ("Perficient"), a consultoria digital líder que transforma as maiores empresas e marcas do mundo, anunciou hoje que celebrou um contrato de compra para adquirir a SMEDIX, Inc. ("SMEDIX"), uma empresa de engenharia de software de saúde com receita de cerca de US$ 12 milhões, com sede em San Diego (EUA) e operações offshore localizadas em Cluj-Napoca (Romênia).

"Estamos empolgados por continuar fortalecendo nossas capacidades digitais no setor da saúde, melhorando nossa capacidade de entrega global e expandindo ainda mais no Leste Europeu com a aquisição estratégica da SMEDIX", disse o CEO, Tom Hogan. "Por volta de 175 profissionais qualificados estão chegando à Perficient e colaborando com seus premiados recursos ágeis de desenvolvimento de software, testes e experiência de suporte."

A aquisição da SMEDIX irá: