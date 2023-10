China restringe exportação de alguns produtos de grafite para 'proteger segurança nacional'

O Ministério do Comércio da China anunciou nesta sexta-feira, 20, restrição para exportações de três tipos de produtos de grafite considerados "altamente sensíveis" e utilizados na produção de baterias para veículos elétricos. Em coletiva de imprensa, um porta-voz do Ministério afirmou que a medida objetiva "proteger a segurança nacional" da China.

Segundo comunicado, compradores desses três tipos de grafite deverão submeter um pedido de permissão, que passará por aprovação do Ministério do Comércio e do Conselho de Estado da China, antes que as exportações sejam realizadas.

Por outro lado, foram removidas restrições a exportações de outros cinco tipos de grafite, considerados de "baixa sensibilidade" e usados nos setores químicos e de aço.