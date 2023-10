Charles Leclerc faz a pole position do GP dos EUA de F1

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) vai largar na pole position do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 no domingo, após fazer o melhor tempo no treino de classificação nesta sexta-feira (20), no Circuito das Américas, em Austin (Texas).

Leclerc superou os britânicos Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Mercedes), enquanto o holandês Max Verstappen (Red Bull), tricampeão mundial, largará apenas na sexta posição.

