Casa Branca envia ao Congresso pedido de orçamento suplementar de segurança, visando Israel

A Casa Branca anunciou nesta sexta-feira, 20, que o presidente Joe Biden está solicitando financiamento suplementar ao Congresso que "promova a segurança nacional e apoie aliados e parceiros". Em comunicado, o governo americano aponta que, com o pedido, os Estados Unidos continuarão a fornecendo a assistência de segurança necessária a Israel, apoiarão os esforços israelenses para garantir a libertação de reféns e alargará a assistência humanitária aos civis afetados pela guerra em Israel e em Gaza.

Segundo a Casa Branca, com a verba adicional, será possível fortalecer a defesa de Israel contra ataques terroristas e reforçar as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês); garantir a prontidão dos sistemas de defesa aérea e antimísseis de Israel com apoio à aquisição pelo governo de Israel dos sistemas e componentes de defesa antimísseis Iron Dome e Davids Sling, e ao desenvolvimento do Iron Beam; reabastecer os estoques do Pentágono que estão sendo reduzidos para apoiar Israel em tempos de necessidade; fortalecer as forças armadas de Israel e melhorar a segurança da embaixada dos EUA com financiamento militar estrangeiro do Departamento de Estado.