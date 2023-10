Bombardeio de hospital em Gaza, ainda cercado de incógnitas

A AFP fez a checagem com consultas a especialistas em armamentos, analisando imagens verificadas e comparando-as com diferentes testemunhos.

Um vídeo gravado em Gaza pela emissora Al Jazeera, do Catar, verificado pela AFP, mostra o momento exato em que ocorre uma explosão nas instalações do hospital Ahli Arab, às 18h59 locais (12h59 de Brasília). Outros vídeos gravados por câmeras de segurança do lado israelense também mostram esta cena.

O vídeo viralizou. Nele, vê-se um projétil luminoso riscando o céu que, em seguida, desaparece em pleno voo, com um grande clarão. Menos de dez segundos depois, ocorrem duas explosões no solo, uma delas no local do hospital, situado no norte de Gaza, confirmou a AFP com ferramentas de geolocalização.

Em outras imagens difundidas online após a explosão e que a AFP também verificou, veem-se veículos em chamas em um estacionamento do hospital, além de escombros e corpos no chão, vários deles de crianças.

A AFP gravou vários vídeos no hospital no dia seguinte e neles aparecem veículos carbonizados no estacionamento. Ao lado, vê-se uma parte de gramado salpicada de roupas, objetos pessoais e manchas de sangue. Isto poderia indicar que ali tinha gente acampada.