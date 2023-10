Biden pede US$ 105 bilhões destinados à Ucrânia, Israel e crise na fronteira com o México

O presidente americano Joe Biden pediu ao Congresso dos Estados Unidos um aumento orçamental de mais de US$ 105 bilhões (R$ 530,6 bilhões) para ajudar Israel, a Ucrânia e enfrentar a crise migratória na fronteira com México, anunciou a Casa Branca.

O democrata reivindicou US$ 61,4 bilhões (R$ 310,2 bilhões), dos quais US$ 30 bilhões (R$ 151,6 bilhões) seriam gastos em armas, para continuar o apoio à Ucrânia; US$ 14,3 bilhões (R$ 72,6 bilhões) para Israel, sendo US$ 10,6 bilhões (R$ 53,5 bilhões) também para armamento; pouco mais de US$ 9 bilhões (R$ 45,4 bilhões) seriam utilizados para resposta às crises humanitárias internacionais - inclusive a de Gaza; e US$ 13,6 bilhões (R$ 68,7 bilhões) seriam encaminhados para despesas diversas relacionadas ao combate à crise migratória na fronteira com o México, e ao tráfico de fentanil.

