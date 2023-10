Biden pede ao Congresso US$ 105 bilhões para Ucrânia, Israel e crise na fronteira com México

Na quinta-feira (19), Biden afirmou, do Salão Oval da Casa Branca, que as enormes quantias - US$ 61,4 bilhões (cerca de R$ 310 bilhões) em ajuda militar à Ucrânia, dos quais US$ 30 bilhões (em torno de R$ 152 bilhões), em armas, e US$ 14 bilhões (aproximadamente R$ 71 bilhões), para Israel, sendo US$ 10,6 bilhões (quase R$ 54 bilhões), também para armamento - protegeriam os interesses americanos para as gerações futuras.

Sua solicitação chega, no entanto, em um momento em que a Câmara Baixa do Congresso dos EUA não consegue aprovar nem sequer um projeto de lei, já que os congressistas republicanos, que têm maioria, não chegaram a um acordo para eleger um presidente da Câmara de Representantes, após um grupo próximo ao ex-presidente Donald Trump ter destituído o anterior.

Os republicanos também se negam a aumentar a ajuda militar à Ucrânia, embora defendam o apoio a Israel e exijam mais firmeza na questão migratória e contra a China.

O megapacote de ajuda de Biden reúne crises completamente díspares e um apelo à unidade nacional.

O democrata pede aos republicanos US$ 13,6 bilhões (R$ 69 bilhões) contra a crise migratória e a luta contra o tráfico de fentanil. Segundo Washington, a substância é fabricada, principalmente, por cartéis de droga mexicanos.

"Os republicanos do Congresso devem deixar de jogar os jogos políticos com a segurança fronteiriça" e "proporcionar recursos", afirmou um documento enviado ao Congresso.