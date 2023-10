Bayern não irá suspender Mazraoui por mensagens sobre conflito entre Israel e Hamas

O lateral-direito marroquino Noussair Mazraoui não será suspenso pelo Bayern de Munique por suas mensagens nas redes sociais sobre o conflito entre Israel e Hamas, anunciou o clube alemão nesta sexta-feira (20). Depois do ataque surpresa do Hamas a Israel no dia 7 de outubro, que desatou uma guerra com milhares de mortos, Mazraoui publicou várias mensagens pró-palestinos, nas quais confiava na "vitória" dos "irmãos oprimidos na Palestina". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em um comunicado, o Bayern informou que teve "uma conversa detalhada e esclarecedora" com o jogador devido às suas publicações no Instagram, "que geraram irritação e críticas".

Mazraoui "garantiu com credibilidade que rechaça o terrorismo e a guerra" e "nunca quis causar qualquer irritação com suas postagens", declarou Jan-Christian Dreesen, diretor geral do clube alemão. "Eu condeno o terrorismo e as organizações terroristas", acrescentou Mazraoui, citado na nota. O jogador foi reintegrado ao elenco do Bayern depois de servir à seleção marroquina, mas não está à disposição do técnico Thomas Tuchel devido a uma lesão. "Estou muito feliz com o posicionamento do clube, eu apoio 100%, inclusive no plano pessoal", declarou Tuchel nesta sexta-feira. "O vestiário está longe das diferenças religiosas e culturais, é sempre um lugar onde se pode trabalhar pacificamente por um objetivo comum", acrescentou o treinador. Adversário do Bayern no sábado, o Mainz suspendeu por tempo indeterminado o atacante holandês Anwar El Ghazi, por declarações "inaceitáveis" nas redes sociais sobre o conflito.