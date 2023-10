Ajuda humanitária deve entrar em Gaza no sábado, afirma ONU

A ONU afirmou nesta sexta-feira (20) que os caminhões com ajuda humanitária entrarão, como prazo mais rápido, no sábado na Faixa de Gaza, onde a população palestina aguarda desesperada a chegada de produtos básicos sob os intensos bombardeios de represália de Israel, após o ataque de 7 de outubro do movimento islamista Hamas. A ajuda humanitária internacional deve começar "amanhã (sábado) ou depois" a entrar no território palestino, onde vivem 2,4 milhões de pessoas, afirmou o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Nós estamos em negociações profundas e avançadas com todas as partes relevantes para garantir que uma operação de ajuda em Gaza comece o mais rápido possível", afirmou Griffiths.

Dezenas de caminhões aguardam há vários dias na fronteira com o Egito, perto da passagem de Rafah, o único ponto de entrada para a Faixa de Gaza que não é controlado por Israel. O secretário-geral da ONU, António Guterres, visitou nesta sexta-feira o local para preparar a chegada da ajuda ao enclave palestino. Na quinta-feira, durante uma visita ao Cairo, ele pediu um "acesso humanitário rápido e sem obstáculos", assim como um "cessar-fogo humanitário imediato". Os blocos de concreto instalados pelos egípcios na passagem de fronteira desde o início dos bombardeios israelenses em Gaza foram retirados, informou uma fonte das forças de segurança egípcias à AFP. O canal egípcio AlQahera News, próximo aos serviços inteligência do país, informou na quinta-feira à noite que a passagem de Rafah seria aberta sexta-feira.

O grupo islamista palestino Hamas executou em 7 de outubro um ataque sem precedentes contra Israel, que desencadeou a guerra. Mais de 1.400 pessoas morreram no território israelense, a maioria civis baleados, queimados vivos ou mutilados no ataque do Hamas, segundo as autoridades israelenses. Além disso, 203 pessoas foram sequestradas. O Exército israelense afirmou nesta sexta-feira que a maioria dos reféns "está viva".

"Dos mais de 200 reféns que se encontram atualmente detidos na Faixa de Gaza, mais de 20 são menores de idade, entre 10 a 20 têm mais de 60 anos, e a maioria deles está viva", afirmaram os militares na nota. Do lado palestino, 4.137 pessoas morreram na Faixa de Gaza, incluindo mais de 1.500 crianças, nos bombardeios de represália de Israel, informou o Ministério da Saúde do Hamas em um balanço atualizado. Bairros inteiros foram destruídos e estão sem água, energia elétrica e alimentos. Mais de um milhão de pessoas foram deslocadas desde o cerco imposto por Israel na Faixa de Gaza, já bloqueada por terra, mar e ar desde 2007, quando o Hamas tomou o poder.