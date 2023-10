Segunda coacusada de Trump na Geórgia se declara culpada

Uma segunda ré acusada, junto com o ex-presidente americano Donald Trump, de tentativa de alteração do resultado das eleições de 2020 na Geórgia se declarou culpada nesta quinta-feira (19), como parte de um acordo judicial.

A advogada conservadora Sidney Powell, de 68 anos, que enfrentava sete acusações, declarou-se culpada de seis crimes de conspiração para interferir em tarefas eleitorais, durante uma audiência perante um juiz do condado de Fulton (sul), Scott McAfee.

Ela foi condenada a seis anos de prisão sob sursis e a pagar uma multa de US$ 6.000 (R$ 30,2 mil na cotação do dia), além de ter de restituir US$ 2.700 (R$ 13,6 mil na cotação do dia) ao estado da Geórgia, no sul do país. Sidney Powell também se comprometeu a escrever uma carta, pedindo desculpas aos eleitores da Geórgia, e a comparecer como testemunha em futuros julgamentos dos outros réus.