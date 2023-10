Roma defende seus jogadores citados em rumores sobre envolvimento em apostas

"Em referência aos rumores divulgados nos últimos dias quanto a um suposto envolvimento de nossos jogadores no caso das apostas esportivas, a AS Roma dá seu total apoio a Nicola Zalewski e a Stephan el Shaarawy", declarou o clube em nota.

"O clube tem plena confiança em Nicola e Stephan quando eles afirmam não terem nada a ver com este caso", conclui a nota.

Há várias semanas, a justiça italiana investiga plataformas clandestinas de apostas esportivas e revelou que jogadores de destaque se cadastraram nas mesmas.

Em meio ao escândalo, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) abriu processos contra os meio-campistas Nicolò Fagioli, da Juventus, e Sandro Tonali, do Newcastle inglês.

A FIGC suspendeu Fagioli por sete meses e continua investigando Tonali, que reconheceu ter feito apostas esportivas em jogos de futebol, especialmente do Milan, clube que defendia até a última janela de transferências, no meio do ano.

Segundo Fabrizio Corona, conhecido como "rei dos paparazzi", que revelou o caso, dezenas de jogadores da Serie A estariam envolvidos.