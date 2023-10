Putin celebra nível de cooperação energética entre Rússia e China

O presidente Vladimir Putin celebrou nesta quinta-feira (18) o nível de cooperação energética entre Rússia e China "sem precedentes", no momento em que Moscou pretende reforçar as alianças na Ásia para compensar a perda de grande parte do mercado europeu.

"As relações de associação global e de cooperação estratégica entre Rússia e China alcançaram um nível sem precedentes", declarou Putin em uma mensagem publicada no site do Kremlin e dirigida aos participantes de um fórum energético Rússia-China em Pequim.

Os números divulgados no fórum pelo CEO do grupo petroleiro Rosneft, Igor Sechin, mostram que a energia representa "mais de 75% das exportações russas para a China".