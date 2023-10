PSG recebe Strasbourg na rodada do Francês para engrenar na temporada

Ainda longe do domínio que costuma exercer no Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain recebe o Strasbourg no próximo sábado (21) querendo vencer para engrenar na temporada, em uma 9ª rodada que terá como atração principal o duelo entre Nice e Olympique de Marselha.

O PSG, que está 2 pontos atrás do líder Monaco, aposta no ressurgimento do atacante Kylian Mbappé, autor de três gols pela seleção da França nas datas Fifa, depois de quatro jogos sem marcar por sua equipe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele pode quebrar esse jejum contra o Strasbourg (11º), três dias antes do importante duelo em casa contra o Milan, pela Liga dos Campeões.