Primeiro-ministro Rishi Sunak, do Reino Unido, chega a Israel para prestar solidariedade

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, chegou a Israel nesta quinta-feira (19) para iniciar uma viagem de dois dias, com o objetivo de prestar solidariedade ao país e evitar que a crise desencadeada pelo ataque do grupo extremista palestino Hamas, em 7 de outubro, se agrave.

Sunak terá conversas com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e com o presidente Isaac Herzog, antes de viajar para outras capitais da região.

Ao desembarcar no aeroporto Ben Gurion, Sunak declarou que o povo de Israel "sofreu um ato de terrorismo horrível e indescritível, e quero que vocês saibam que eu e o Reino Unido estamos com vocês".