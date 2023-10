Primeira mulher eleita para gabinete político do Hamas morre em bombardeio de Israel em Gaza

A primeira mulher eleita para o gabinete político do Hamas, Jamila al-Shanti, morreu em um bombardeio israelense à Faixa de Gaza, anunciou o movimento islâmico palestino nesta quinta-feira (19), 13º dia da guerra contra Israel.

Al Shanti, de 64 anos, morreu em um ataque aéreo do Exército israelense na noite de quarta-feira, em Jabaliya, no norte do enclave palestino, informou o Hamas.

Além de ser membro do gabinete político do movimento islâmico, ela ocupou o cargo de deputada no Parlamento da Autoridade Palestina desde 2006.