Presidente egípcio e rei jordaniano se reúnem para tratar do conflito Hamas-Israel

O presidente egípcio, Abdel Fatah al-Sissi, terá nesta quinta-feira (19), no Cairo, um encontro com o rei da Jordânia, Abdullah II, no qual discutirão o conflito em curso entre Israel e o movimento islâmico palestino Hamas, disseram ambos os países.

Em uma nota, o Palácio Real da Jordânia afirmou que o monarca e o presidente egípcio "conversarão sobre a forma de deter a agressão israelense em Gaza".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Inicialmente, os chefes de Estado egípcio e jordaniano se reuniriam ontem, em Amã, com o presidente americano, Joe Biden, e com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas. Essa cúpula foi cancelada após o bombardeio de um hospital em Gaza, na noite de terça-feira, pelo qual Israel e as milícias palestinas se culparam mutuamente.