Presidente egípcio e rei jordaniano exigem fim 'imediato' da guerra Hamas-Israel

O presidente egípcio, Abdel Fatah al-Sissi, e o rei da Jordânia, Abdullah II, acusaram Israel, nesta quinta-feira (19), de infligir um "castigo coletivo" à Faixa de Gaza e exigiram o fim "imediato" das hostilidades entre Hamas e o Estado hebreu.

"Egito e Jordânia rejeitam a política de punição coletiva [imposta por Israel] por meio do cerco, da fome infligida e do deslocamento forçado" dos habitantes do território palestino, anunciou o Palácio Real jordaniano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ambos os dirigentes também advertiram que uma "propagação" do conflito pode levar a uma "catástrofe regional" e fizeram um apelo pelo "fim imediato" das hostilidades, segundo Amã.