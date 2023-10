Polícia do Irã prende o assassino do cineasta Dariush Mehrjui

O diretor, de 83 anos, representante do novo cinema iraniano, e sua esposa, Vahideh Mohammadifar, roteirista de 54 anos, foram assassinados no sábado em sua residência em Karaj, ao oeste de Teerã.

A polícia iraniana anunciou que prendeu o "principal assassino" do cineasta Dariush Mehrjui, que foi esfaqueado ao lado da esposa no fim de semana.

"Os interrogatórios prosseguem para identificar os cúmplices e esclarecer as circunstâncias do assassinato", acrescentou a agência.

A polícia havia anunciado a detenção de 10 pessoas durante a investigação, informou na terça-feira o site Mizan Online, a agência de notícia do sistema judicial iraniano, sem revelar mais detalhes.

Dariush Mehrjui dirigiu "A Vaca" (1969), um dos primeiros filmes do chamado novo cinema iraniano, com o qual recebeu o prêmio do júri no Festival de Veneza em 1971.

Mehrjui e a esposa foram enterrados nesta quinta-feira na ala dos artistas do cemitério Behesht-e Zahra, ao sul de Teerã, segundo a agência estatal de notícias IRNA.

Figuras importantes da indústria cinematográfica iraniano, incluindo os diretores Jafar Panahi e Massoud Kimiai, compareceram ao funeral de Mehrjui e sua esposa na quarta-feira.

O ministro do Interior, Ahmad Vahidi, descartou qualquer "vínculo entre o assassinato de Mehrjui e os assassinatos em série" de intelectuais dissidentes cometidos em novembro de 1998 pelo serviço secreto do país.