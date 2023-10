Os palestinos bloqueados na Faixa de Gaza aguardam desesperados, nesta quinta-feira (19), a entrada dos caminhões com ajuda humanitária prometidos por Estados Unidos e Egito, no 13º dia de uma guerra que não dá trégua, apesar dos intensos esforços diplomáticos.

PARIS:

Jogos eletrônicos, um campo de batalha virtual para guerras reais

A guerra entre Israel e o grupo islamita palestino Hamas está inundando as redes sociais com conteúdos de jogos eletrônicos hiper-realistas, mas que não representam a realidade, como já ocorreu com outros conflitos recentes.

(Israel palestinos conflito mídia diplomacia desinformação lazer, 600 palavras, já transmitida)

=== VENEZUELA EUA POLÍTICA ===

CARACAS:

Ex-deputado e quatro opositores deixam a prisão na Venezuela após assinatura de acordo

O ex-deputado venezuelano Juan Requesens e o jornalista Roland Carreño, colaborador do líder político Juan Guaidó, foram libertados na quarta-feira (18) à noite ao lado de outros três "presos políticos", após a assinatura de um acordo na mesa de negociações entre o governo e a oposição.

(Venezuela EUA política paz México prisão, 640 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

MANAGUA:

Doze padres 'processados' na Nicarágua são enviados ao Vaticano

Doze padres "processados" na Nicarágua por diversas acusações, a maioria detidos ou em prisão domiciliar e críticos do governo de Daniel Ortega, foram enviados a Roma na quarta-feira após um acordo com o Vaticano.

(Nicarágua oposição Vaticano política, 440 palavras, já transmitida)

BUENOS AIRES:

Milei encerra campanha e promete que Argentina deixará de ser 'terra fértil' para a corrupção

O candidato presidencial de extrema direita Javier Milei encerrou nesta quarta-feira (18) sua campanha para as eleições de domingo prometendo que a Argentina deixará de ser "uma terra fértil para os políticos corruptos".

(Argentina eleições política, 400 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

ESTRASBURGO:

Parlamento europeu concede Prêmio Sakharov à iraniana Mahsa Amini

O Parlamento Europeu atribuiu nesta quinta-feira (19) o Prêmio Sakharov para a Liberdade de Consciência 2023 a Mahsa Amini, uma jovem iraniana que morreu no ano passado enquanto estava sob custódia policial, e ao movimento "Mulher, Vida e Liberdade".

(UE Irã Mulheres prêmio direito, 400 palavras, já transmitida)

VATICANO:

Mulheres levantam a voz contra o patriarcado da Igreja Católica

"Ordenem mulheres sacerdotes!", gritam ativistas vestidas de roxo a poucos passos do Vaticano, onde levantam as suas vozes contra o "patriarcado" e o "clericalismo" em pleno Sínodo sobre o futuro da Igreja Católica.

(Vaticano religião igreja Mulheres, 550 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

SEUL:

Chanceler russo se reúne com líder norte-coreano e critica política 'perigosa' dos EUA

O ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, se reuniu nesta quinta-feira (19) com o líder norte-coreano Kim Jong Un em Pyongyang, depois de criticar a "perigosa" política dos Estados Unidos em relação ao país asiático que é uma potência nuclear.

(Rússia CoreiaSul CoreiaNorte EUA Japão diplomacia, 570 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

HELSINQUE:

Nokia corta 14.000 vagas por desaceleração do 5G

A empresa finlandesa de telecomunicações Nokia anunciou, nesta quinta-feira (19), que vai cortar até 14.000 vagas de trabalho para enfrentar uma desaceleração da atividade em suas infraestruturas móveis.

(Finlândia emprego telecomunicações demissões empresas tecnologia, 410 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

GENEBRA:

Bem utilizada, IA pode melhorar tratamentos para saúde

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou, nesta quinta-feira (19), que a Inteligência Artificial (IA) tem o potencial de transformar o tratamento de saúde, mas sua rápida implementação sem compreender seu funcionamento pode prejudicar os pacientes.

(Saúde OMS IA regulamentação)

PARIS:

Inteligência Artificial está longe de ser 'transparente', diz estudo

Os modelos de Inteligência Artificial (IA), que se multiplicaram desde o lançamento do ChatGPT, carecem de transparência e representam um risco para os aplicativos que os utilizam como base técnica, segundo um estudo da Universidade de Stanford publicado nesta quarta-feira (19).

(EUA IA ciência, 440 palavras, já transmitida)

PARIS:

A tragédia dos Andes que virou 'uma falácia' e precisou ser contada novamente

A tragédia aérea dos Andes que envolve a equipe de rugby uruguaiana, em 1972, "foi deformada" ao longo das décadas até virar "uma falácia" que precisou ser contada novamente, defende o diretor de "A Sociedade da Neve", o espanhol Juan Antonio Bayona.

(Cinema história Uruguai Espanha)

QUITO:

Narcozoológicos, a moda do poder da cocaína no Equador

Um par de onças enjauladas em uma fazenda revelou uma tendência cruel entre os traficantes de drogas no Equador. Ao estilo do barão da cocaína Pablo Escobar, os patrões criaram zoológicos clandestinos que colocam em risco a fauna deste país megadiverso.

(Equador animais narcotráfico)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]