Parlamento europeu concede Prêmio Sakharov à iraniana Mahsa Amini

O anúncio ocorreu apenas duas semanas depois de a ativista iraniana Narges Mohammadi, de 51 anos, atualmente presa no seu país, ter recebido o Prêmio Nobel da Paz.

O dia 16 de setembro de 2022, quando morreu a jovem curda iraniana Amini, "é uma data que permanecerá na infâmia", disse Metsola.

O movimento "Mulher, Vida e Liberdade", que surgiu no Irã, baseia-se em "três palavras que se tornaram um slogan de todos aqueles a favor da igualdade, da dignidade e da liberdade no Irã", acrescentou a presidente do Parlamento Europeu.

No processo de seleção, Amini e o movimento que inspirou obtiveram o apoio enfático dos três maiores blocos políticos representados no Parlamento Europeu.

Amini foi presa no ano passado pela polícia da moral do Irã por supostamente violar o código de vestimenta do país, que exige que as mulheres cubram a cabeça com um véu e usem roupas discretas.

A jovem, de 22 anos, morreu três dias depois, enquanto estava sob custódia policial.