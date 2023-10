ONU anuncia fundo para apoiar acordo social negociado na Venezuela

"Beneficiará as pessoas vulneráveis na Venezuela, fornecendo a elas assistência de saúde e outras necessidades básicas", de acordo com uma nota do serviço de imprensa da ONU.

As negociações entre o governo e a oposição venezuelana foram reativadas na terça-feira em Barbados, com um acordo político que fixa as eleições presidenciais para o segundo semestre do próximo ano com observação internacional.

O fundo havia sido até então um entrave nas negociações, que começaram no México em agosto de 2021.

O governo de Maduro condicionava seu retorno à mesa de negociação à "devolução" dos 3 bilhões de dólares congelados, enquanto a oposição insistia na atuação da ONU como gestora do dinheiro.

"Recebemos a notícia por parte da Organização das Nações Unidas de que o secretário-geral António Guterres havia dado aval para a abertura do fundo social desse mecanismo que foi assinado na Cidade do México em novembro do ano passado", disse o chefe da delegação governista, Jorge Rodríguez, que também preside o Parlamento.

"Estamos empenhados em garantir que quem assina (...) um documento se comprometa, no mínimo, com duas coisas: fazer valer esse documento e (...) aderir à verdade", acrescentou.

A ONU não deu detalhes sobre as contas de onde virão os recursos nem como serão distribuídos, embora tenha adiantado que o programa de vacinação infantil está entre as prioridades.