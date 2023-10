'O Hamas são os novos nazis', diz Netanyahu ao pedir apoio contínuo a Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira, 19 que "será uma guerra longa" a que o país trava com o Hamas. Em declaração conjunta com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, após reunião entre os dois, o israelense afirmou que Tel Aviv precisará de apoio contínuo. "Haverá altos e baixos. Haverá dificuldades. As pessoas aqui estão unidas, preparadas para tomar as medidas necessárias", disse Netanyahu.

"O Hamas são os novos nazis, são o novo Isis, e temos de combatê-los juntos, tal como o mundo civilizado se uniu para combater os nazis e se uniu para combater o Isis, deve agora unir-se ao lado de Israel enquanto lutamos e derrotamos o Hamas", afirmou o israelense. Segundo ele, existe um "eixo do mal", liderado pelo Irã através do Hezbollah, do Hamas, e de outros grupos que "querem trazer o Oriente Médio de volta à Idade Média, a uma era de servidão e de guerra, de escravatura e de aniquilação".

Já Sunak elogiou a decisão de quarta-feira (18) do governo israelense para garantir que as rotas para Gaza estarão abertas à entrada de ajuda humanitária. "Estou feliz que você tomou essa decisão", disse a Netanyahu. "Nós iremos apoiá-lo. Estamos aumentando a nossa ajuda à região e procuraremos obter mais apoio às pessoas o mais rapidamente possível", concluiu.