Nokia corta 14.000 vagas por desaceleração do 5G

"No terceiro trimestre, constatamos um impacto maior dos desafios macroeconômicos no nosso negócio", afirmou o CEO da Nokia, Pekka Lundmark, citado em comunicado.

A meta é passar de 86.000 funcionários para uma faixa entre 72.000 e 77.000, de modo a reduzir os custos de produção, explicou.

O grupo espera reduzir os custos em até 1,2 bilhão de euros (US$ 1,26 bilhão, ou R$ 6,3 bilhões, na cotação do dias) até 2026, concentrando-se em particular nas redes móveis, assim como nos serviços de rede e na nuvem.

"As decisões de negócios mais difíceis de tomar são aquelas que impactam o nosso pessoal", acrescentou Lundmark.

O grupo registrou uma queda de 69% em seus lucros no terceiro trimestre, para 133 milhões de euros (US$ 140 milhões, ou R$ 707 milhões, na cotação do dia) em relação ao ano anterior.

"Os lucros foram muito mais fracos do que o esperado, e as perspectivas são mais incertas. Portanto, as coisas não parecem tão boas no curto prazo para a Nokia", disse à AFP Atte Riikola, analista da empresa de análise de renda variável Inderes.