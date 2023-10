No Egito, Guterres pede cessar-fogo entre Israel e Hamas visando ações humanitárias

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, pediu hoje um cessar-fogo nos confrontos entre Israel e Hamas, visando ações humanitárias. Em discurso no Egito, junto a autoridades do país árabe, o português pediu ao Hamas a libertação imediata e incondicional dos reféns em poder do grupo, e fez o apelo a Israel pelo acesso imediato e irrestrito à ajuda humanitária para responder às necessidades mais básicas do povo de Gaza.

"Os civis em Gaza necessitam desesperadamente de serviços e suprimentos essenciais - e para isso precisamos de acesso humanitário rápido e desimpedido. Precisamos de alimentos, água, medicamentos e combustível agora e precisamos que sejam sustentados. Não é necessária uma pequena operação. É um esforço sustentado para entregar ajuda humanitária ao povo de Gaza", afirmou Guterres. "Em termos simples, isso significa que os humanitários precisam de ser capazes de receber a ajuda - e precisam de ser capazes de a distribuir com segurança", disse o secretário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo Guterres, neste esforço para salvar vidas, o aeroporto de El Arish, no Sinai, e a passagem de Rafah, na fronteira entre Egito e a Faixa de Gaza, não são apenas críticos, são a nossa única esperança. Na visão do secretário, através das suas ações e da sua abertura, o Egito está mostrando como é um pilar da cooperação multilateral - e um elemento fundamental para ajudar a acalmar tensões e a aliviar a colossal dor e sofrimento humano.