Líbano afirma que Israel matou integrante de equipe de jornalistas

O Exército libanês acusou Israel, nesta sexta-feira (20, noite de quinta no Brasil), de ter matado um membro de uma "equipe de jornalistas" que cobria no sul do Líbano as tensões entre o Hezbollah, as facções palestinas e as forças israelenses.

Desde 7 de outubro, quando o movimento islamista palestino Hamas lançou um ataque sem precedentes no território israelense, as trocas de disparos entre os dois lados são constantes na fronteira entre o sul do Líbano e o norte de Israel.

Na quinta-feira, "uma equipe de sete jornalistas que estava cobrindo as notícias (...) perto do local inimigo israelense de Al Abad, fora da cidade de Hula, foi alvo de metralhadoras" das forças israelenses, "matando uma pessoa e ferindo outra", disse o Exército libanês.