Jogo entre Bélgica e Suécia, suspenso por atentado em Bruxelas, não será retomado

O jogo das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024 entre Bélgica e Suécia, suspenso há três dias devido ao atentado em Bruxelas que deixou dois mortos, não será retomado, informou a Uefa nesta quinta-feira (19).

O empate em 1 a 1 foi "confirmado como definitivo e cada equipe receberá um ponto na tabela do Grupo F", explicaram as federações europeia e dos dois países.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dois torcedores suecos foram assassinados na última segunda-feira em um ataque com arma de fogo no centro de Bruxelas, poucas horas antes da partida no estádio Rei Balduíno.