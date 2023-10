Inflação nos EUA se mantém 'alta demais', diz presidente do Fed

A inflação nos Estados Unidos se mantém alta demais, afirmou, nesta quinta-feira (19), o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, que não descartou a possibilidade de voltar a elevar as taxas básicas de juros no país.

"A inflação se mantém alta demais e alguns poucos meses de dados positivos são apenas o começo do que será preciso para gerar confiança de que a inflação está caindo de forma sustentável rumo à nossa meta", disse Powell.

A inflação geral, medida segundo o indicador preferido pelo Fed, caiu para mais da metade desde que alcançou seu ponto máximo em junho do ano passado, mas permanece estagnada acima da meta de longo prazo da instituição, de 2%.