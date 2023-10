Hamas pode ter usado armamento da Coreia do Norte em ataque a Israel

As provas lançam luz sobre o mundo obscuro de carregamentos ilícitos de armas que a Coreia do Norte, atingida por sanções, utiliza como forma de financiar os seus próprios programas de armas convencionais e nucleares.

Autoridades sul-coreanas, dois especialistas em armas norte-coreanas e uma análise da Associated Press de armas capturadas no campo de batalha por Israel indicam que Hamas usou uma granada propelida por foguete F-7 norte-coreano, uma arma disparada no ombro que os combatentes normalmente usam contra veículos blindados.

Terroristas do Hamas possivelmente dispararam armas norte-coreanas durante seu ataque a Israel no dia 7 de outubro, conforme indicam um vídeo feito por um terrorista e armamentos apreendidos pelo exército israelense. Na última sexta-feira, 13, Pyongyang negou fornecer armas ao grupo terrorista, acusando Washington de tentar desviar sua própria culpa perante o conflito.

Os lançadores de granadas propelidos por foguete disparam uma única ogiva e podem ser rapidamente recarregados, tornando-os armas valiosas para as forças de guerrilha em combates com veículos pesados. O F-7 foi documentado na Síria, no Iraque, no Líbano e na Faixa de Gaza, disse NR Jenzen-Jones, especialista em armas que trabalha como diretor da consultoria Armament Research Services.

"A Coreia do Norte apoia há muito tempo grupos palestinos, e os armamentos norte-coreanos já foram previamente registrados entre fornecimentos interditados", disse Jenzen-Jones.

O Hamas publicou imagens de seus caças com um lançador com uma granada propelida por foguete com uma faixa vermelha distintiva em sua ogiva e outros elementos de design que combinam com o F-7, disse Matt Schroeder, pesquisador sênior do Small Arms Survey que escreveu um guia às armas leves de Pyongyang. "Não é uma surpresa ver armas norte-coreanas com Hamas", disse Schroeder.

O F-7 da Coreia do Norte se assemelha à granada propelida por foguete RPG-7, mais amplamente distribuída durante a época soviética, com algumas diferenças notáveis. Jenzen-Jones descreveu a granada propelida por foguete F-7 como "destinada a oferecer um efeito letal contra o pessoal", dada a sua forma e carga útil, em vez de veículos blindados.

As armas apreendidas pelos militares israelenses e mostradas aos jornalistas também incluíam aquela faixa vermelha e outros elementos de design que combinavam com o F-7.

Em um briefing com jornalistas na terça-feira, 17, o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul identificou especificamente o F-7 como uma das armas norte-coreanas que acredita que o Hamas utilizou no ataque. Os militares de Israel se recusaram a responder a perguntas feitas pela Associated Press sobre a origem e o fabricante dessas granadas lançadas por foguetes, dizendo que a guerra em curso com o Hamas os impedia de responder.