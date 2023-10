Ex-deputado e quatro opositores deixam a prisão na Venezuela após assinatura de acordo

"O mais importante agora é avançar, agradecer a todos os que tornaram isto possível... não tenho palavras", declarou Requesens diante de sua residência, onde cumpria pena de oito anos de detenção em prisão domiciliar.

"Agora a única coisa que quero fazer, além de ver vocês, é visitar meus pais", acrescentou o ex-deputado, que foi aplaudido por várias pessoas.

"Estou um pouco atordoado porque, depois de três anos de tanta espera, de tanta angústia, que a liberdade chegue neste momento em particular me enche de muita esperança de que a liberdade da Venezuela também chegará", disse Carreño ao sair da prisão de 'El Helicoide', sede do serviço de inteligência, em Caracas.

Os outros liberados na quarta-feira são: Marco Garcés Carapaica, estudante universitário detido em 2020 por estar no mesmo veículo de um ex-marine americano; Mariana Barreto, presa por protestar em 2019 contra irregularidades no fornecimento de gasolina no estado andino de Trujillo (oeste); e Eurinel Rincón, que era secretária no ministério da Defesa e foi acusada de traição à pátria e vazamento de informações depois de aparecer em uma foto ao lado de um político da oposição.

O governo e a oposição assinaram na terça-feira em Barbados acordos políticos como parte da mesa de negociação, iniciada em agosto de 2021 e que foi reativada depois quase um ano de paralisação.