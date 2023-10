EUA e Egito anunciam acordo para entrada de ajuda humanitária em Gaza

A ajuda humanitária aguardada com urgência pelos palestinos na Faixa de Gaza poderá começar a entrar no enclave, cercado desde o ataque do movimento islâmico Hamas contra Israel, anunciaram o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o governo do Egito.

Após a visita de quarta-feira a Israel, e de uma intensa atividade diplomática com o Egito, Biden afirmou que um número limitado de caminhões passarão pelo posto de fronteira de Rafah, procedentes do Egito com destino a Gaza, a partir de sexta-feira.

A presidência egípcia confirmou o acordo em um comunicado.