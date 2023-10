EUA diz que China reforça arsenal nuclear a ritmo acelerado

A China desenvolve seu arsenal nuclear a um ritmo mais rápido do que o estimado pelos Estados Unidos em linha com as ambições do presidente Xi Jinping, revela um comunicado do Pentágono publicado nesta quinta-feira (19).

O país asiático teria "mais de 500 ogivas nucleares operacionais em maio de 2023" e "provavelmente terá mais de 1.000 até 2030", segundo este relatório anual sobre o "poder militar chinês", encomendado pelo Congresso.

O documento também descreve um Exército chinês em plena expansão e modernização, que exerce uma forte pressão sobre Taiwan, a ilha autônoma cuja soberania é reivindicada por Pequim.